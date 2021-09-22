В Нефтеюганске квартирантка обокрала хозяйку квартиры Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска обратилась местная жительница, которая рассказала, что у неё пропали золотые украшения на сумму 45 тысяч рублей. Дополнительно пострадавшая отметила, что в долгое время сдаёт свою квартиру.

Сотрудники уголовного розыска смогли найти 35-летнюю подозреваемую, которая и снимала жилье у югорчанки. Женщина призналась в краже, рассказав что у неё были финансовые трудности. Сложившуюся ситуацию она попыталась решить, сдав в ломбард золотые изделия, принадлежащие хозяйке, и выручила за них деньги. Позднее подозреваемая хотела вернуть деньги, но проблемы злоумышленницы не изменилась, а серьги, кольца, браслет, цепочка и подвески уже не вернуть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваема находится под подпиской о невыезде, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.