В Нижневартовске водитель «БМВ» спровоцировал аварию, в которой пострадали три человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске, 21-летний юноша, находясь за рулём «БМВ», не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди «Тойоту Короллу», под управлением 46-летнего мужчины, который в свою очередь врезался в стощие автомобили «Тойота Марк-2» и «Шевроле Клан». В результате ДТП водитель Короллы и 2 его пассажира получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход. Сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление с признаками опьянения 40 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 15 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.