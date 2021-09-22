В Ханты-Мансийске начали принимать заявки на городской конкурс «Волонтер года - 2021» Фото: Молодежный центр

В Ханты-Мансийске стартовал приём заявок на городской конкурс «Волонтер года - 2021». Он поможет определить передовых волонтёров и лучшие добровольческие проекты. Участие могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые принимают активное участие в добровольческих мероприятиях, а также для волонтерских объединений города. Участники могут подать заявки на участие через личный кабинет на портале DOBRO.RU до 1 ноября.

Конкурс проводится в номинациях: «ВОЛОНТЕР ГОДА- 2021», «ДОБРОвольцы Победы», «ДОБРОвольческая инициатива», «ДОБРОе сердце», «ДОБРОвольческое школьное объединение», «ДОБРОвольческое студенческое объединение», «ДОБРОволец/ДОБРОвольцы ЗОЖ», «Организатор ДОБРОвольческой деятельности». К заявке необходимо предоставить копии дипломов, грамот, благодарственных писем, рекомендательные письма, отзывы, документы о полученных грантах; публикаций в СМИ, фотографии, видео.

Конкурсные работы рассматривает экспертный совет конкурса – специалисты органов по делам молодежи Ханты-Мансийска, представители общественных объединений, эксперты в области добровольческой деятельности. А результаты станут известны в декабре.