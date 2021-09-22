В Нижневартовском районе задержан подозреваемый в убийстве брата Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел Нижневартовского района возбудил уголовное дело по из-за смерти 44-летнего жителя района. Тело мужчины, с признаками насильственной смерти, нашли 11 сентября 2021 года в лесу, на расстоянии около 60 км от села Корлики Нижневартовского района. Как сообщают следователи, мужчину задушили.

В ночь на 11 сентября убитый и его 36-летний брат в лесу собирали дикоросы, а после распития алкоголя между ними возникла ссора из-за взаимных оскорблений. Во время конфликта младший из родственников сдавил руками шею потерпевшего так, что тот не смог дышать.

Злоумышленник задержан и в ближайшее время отправится в суд, где решится вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что югорчанин убил друга-наркомана из-за галлюцинаций. Соседка услышала шум и вызвала полицию.

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