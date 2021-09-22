Коронавирус в Югре. Последние новости на 22 сентября 2021 года: скончался 1 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 22 сентября 2021 года. За прошедшие сутки в регионе выявлено 156 случаев заражения коронавирусом в 15 муниципалитетах. Больше всего за день подтверждено в Сургуте. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 33 случая, 18-29 лет – 17 случаев, 30-49 лет – 60 случаев, 50-64 лет – 32, старше 65 лет – 14. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 144 случая, источник инфекции устанавливается в 3 случаях, 9 случаев завозных.

В структуре клинических проявлений у 3 человек клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 135 человек, диагноз «пневмония» поставлен 18 заболевшим. Состояние 79 пациентов остаётся тяжелым, 59 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончался 1 человек и выздоровели 169 югорчан.

В России за минувшие сутки подтверждено 19 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 812 летальных исходов. За день полностью выздоровели 15 437 жителей страны.

В Нижневартовске зафиксирован рост госпитализации коронавирусных больных. Сейчас в инфекционном отделении БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» находится 161 пациент из Нижневартовска, Нижневартовского района, Мегиона и Радужного.

В Пыть-Яхе началась повторная вакцинация жителей от коронавируса. В первую очередь повторную вакцинацию проходят жители города, которые закончили полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в январе - это около 250 человек.