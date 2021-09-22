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Происшествия22 сентября 2021 7:39

Жительница Нефтеюганска, помогая поймать мошенников сама стала их жертвой

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Жительница Нефтеюганска, помогая поймать мошенников сама стала их жертвой

Жительница Нефтеюганска, помогая поймать мошенников сама стала их жертвой

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска обратилась 54-летняя жительница города. Ей позвонили и представились сотрудниками банка. Звонящие сообщили, что по её паспортным данным мошенники пытаются оформить кредит.

Чтобы убедить доверчивую женщину, злоумышленники перезвонили и представились сотрудниками государственной безопасности. Лже-правоохранитель подтвердил слова сообщников и сказал, что необходимо срочно оформить «зеркальные» кредиты в различных банках. По его словам, деньги вернутся позднее и ими можно будет погасить взятые обязательства.

Заявительница поверила, и в одном из банков оформила на себя кредит в размере 900 тысяч рублей под предлогом ремонта квартиры. Позже потерпевшая оформила ещё два кредита в различных учреждениях. Все полученные деньги югорчанка переводила на «безопасную» ячейку для того, чтобы «менеджер» банка и сотрудник госбезопасности смогли предотвратить хакерскую атаку.

После того, как она взяла последний кредит, поняла, что её обманули и обратилась в полицию. В общей сложности жительница Нефтеюганска перечислила мошенникам 2 миллиона 340 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.