Жительница Нефтеюганска, помогая поймать мошенников сама стала их жертвой Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска обратилась 54-летняя жительница города. Ей позвонили и представились сотрудниками банка. Звонящие сообщили, что по её паспортным данным мошенники пытаются оформить кредит.

Чтобы убедить доверчивую женщину, злоумышленники перезвонили и представились сотрудниками государственной безопасности. Лже-правоохранитель подтвердил слова сообщников и сказал, что необходимо срочно оформить «зеркальные» кредиты в различных банках. По его словам, деньги вернутся позднее и ими можно будет погасить взятые обязательства.

Заявительница поверила, и в одном из банков оформила на себя кредит в размере 900 тысяч рублей под предлогом ремонта квартиры. Позже потерпевшая оформила ещё два кредита в различных учреждениях. Все полученные деньги югорчанка переводила на «безопасную» ячейку для того, чтобы «менеджер» банка и сотрудник госбезопасности смогли предотвратить хакерскую атаку.

После того, как она взяла последний кредит, поняла, что её обманули и обратилась в полицию. В общей сложности жительница Нефтеюганска перечислила мошенникам 2 миллиона 340 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.