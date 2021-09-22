Погода в Югре на 22 сентября 2021 года: небольшой дождь и мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 22 сентября 2021 года: температура воздуха днём +3, +8 °С, в северо-западных районах до +13 °С, ночью -1, +4 °С. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 5 – 10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +5, +7 °С, ночью +2, +4 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5 – 10 м/с.

Погода в Югре на 22 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

День Акима (Иоакима) и Анны, который является попразднеством Рождества Богородицы, на Руси называли еще Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии.