В Ханты-Мансийске появилась новая площадка для дрессировки собак Фото: Городской информационный центр

На радость четырехлапым и их хозяевам в Ханты-Мансийске появилась новая площадка для дрессировки собак «Мухтар». Её благоустроили на пустыре, за Ледовым дворцом.

Это первая тренировочная база в городе, идея создания которой принадлежит коллективу муниципального предприятия «Водоканал». Зоосообщества города её поддержали, и совместными усилиями площадка появилась - всего за 21 день. Как отметили создатели, база подходит для сдачи нормативов по общему курсу дрессировки или защитно-караульной службы. Площадка бесплатна и открыта для всех жителей в любое время.

Зоосообщества активно участвовали в постройке, помогли установить снаряды, которые должны соответствовать стандартам. В планах поставить ещё несколько таких.

- Эта площадка будет полезна не только тем, кто нацелен на сдачу нормативов, но и простым любителям, которые хотят разнообразить досуг своего питомца - рассказала Александра Гудкова, представитель сообщества «МирСобакХМ».

На открытии площадки питомцы выступили с показательными выступлениями и продемонстрировали свои лучшие костюмы, а организаторы провели для участников мастер-классы по правильной игре с собакой.