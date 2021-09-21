Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 сентября 2021 года увеличилось на 156 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается пандемия коронавируса. С марта прошлого года в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 73 640 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 156 новых случаев COVID-19 в 15 муниципалитетах.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 30; Ханты-Мансийске – 20; Нефтеюганске – 15; Кондинском районе – 15; Сургутском районе – 14; Нижневартовске – 10; Нягани – 8; Советском районе – 8; Когалыме – 7; Мегионе – 7; Ханты-Мансийском районе – 6; Радужном – 5; Нефтеюганском районе – 5; Октябрьском районе – 4; Нижневартовском районе – 2.

По клинической картине: на момент выявления у 135 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 153 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 752 человека, сняты с наблюдения – 296 039 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 1 497 человек, всего прошли обследование 2 193 433 югорчанина.

Состояние 79 пациентов по-прежнему тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 089 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 169 человек, за весь период пандемии вылечились 70 104 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 812 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 437 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 7 313 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 199 808 летальных исходов, выздоровели 6 526 111 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.