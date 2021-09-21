В Пыть-Яхе началась повторная вакцинация жителей от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Пыть-Яхе началась повторная вакцинация жителей от коронавируса. В первую очередь повторную вакцинацию проходят жители города, которые закончили полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в январе - это около 250 человек, 125 из них – медицинские работники.

- Повторная вакцинация проводится спустя 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации. Для ревакцинации мы используем как «ГамКовидВак»– двухкомпонентную вакцину, так и Спутник Лайт – однократного введения. И хотя обе вакцины зарекомендовали себя одинаково хорошо, население отдает предпочтение «Спутник Лайт». Им вакцинировано уже 192 человека. Для сравнения, первым компонентом «ГамКовидВак» – 11 человек», - рассказала Дженет Шошаева, врач-терапевт прививочного кабинета поликлиники БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».

Кроме медработников, которые одними из первых поставили прививки от COVID-19, вакцинацию активно проходят и так называемые «группы риска» – люди пожилого возраста и работники сферы образования. Поставить прививку сегодня можно быстро и без очереди, благодаря работы прививочного кабинета, а также мобильного пункта вакцинации.