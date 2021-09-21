Жительница Нефтеюганска поверила мошенникам и лишилась 2,5 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

За прошедший день в Югре зарегистрировано 13 случаев мошенничества и краж с банковских карт. Югорчане потеряли почти 3 миллиона рублей. Пострадали жители Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургутского и Кондинского районов. Мошенники представлялись сотрудниками банков и полицейскими. Они предлагали защитить счета и деньги от злоумышленников, сами похищая все сбережения.

Самую крупную сумму потеряла жительница Нефтеюганска, доверившись звонившим. Она хотела спасти свои деньги от несанкционированного списания, в итоге лишилась 2,5 миллиона рублей. Женщина работает в дошкольном учреждении и о подобных схемам мошенничества знала, но вовремя не проявила бдительность.

Житель Сургутского района, желая купить токарный станок попался мошенникам и лишился 27 тысяч рублей. А в Кондинском районе мужчина перевел мошенникам 150 тысяч рублей, пытаясь спасти свои счета от подозрительных операций.