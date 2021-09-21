Югорчане привезли награды с международных турниров по бильярду и боксу Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Югорчане успешно выступили на международных турнирах по бильярду, лыжероллерам и боксу. Так, Сургутянка Анна Костылева завоевала бронзу на международном турнире по бильярдному спорту «Кубок Кремля», который также является Кубком мира. Соревнования прошли в Москве, кроме Анны от Югры в турнире участвовали ещё 8 спортсменов из Сургута.

На другом конце земного шара в то же время Евгений Дементьев из Ханты-Мансийска участвовал в чемпионате мира по лыжероллерам. Соревнования прошли в итальянском Валь ди Фиемм. По итогам заездов Евгений стал пятым в масс-старте классическим стилем и занял седьмое место в индивидуальной гонке свободным стилем.

Ещё югорские ребята отличились в VII Международных соревнованиях по боксу памяти Мастера спорта России международного класса Николая Павлюкова. "Битва" проходила в Краснодаре, а по её итогам медалями отметились вартовчане. Магомед Мамаев стал победителем в весовой категории до 63,5 кг, а Владислав Чепижко завоевал бронзовую награду в весе до 71 кг.