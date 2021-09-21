В Югре два пассажира иномарки пострадали в ДТП с Камазом Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске на улице Объездная, 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Камаз», нарушил правила расположения транспорта на проезжей части дороги, не учел безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля и столкнулся с Ниссаном. В результате дорожно-транспортного происшествия 73-летние водитель и пассажирка иномарки получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 39 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 28 – за нарушение требований к перевозке детей.

УГИБДД России по ХМАО-Югре призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.