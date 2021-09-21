В Ханты-Мансийске пройдет городская выставка-ярмарка «Дары осени» Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске 24-26 сентября пройдет городская выставка-ярмарка «Дары осени». В центр Югры съедутся более 50 товаропроизводителей из различных регионов страны - Тюменской, Волгоградской, Свердловской, Кировской, Самарской и Курганской областей, Ставропольского края, Башкирии, Удмуртии.

Для югорчан в ассортименте будут представлены сезонные овощи и фрукты, фермерское мясо, птица, охлажденная рыбная продукция, сухофрукты, колбасные и кондитерские изделия, мед и продукция пчеловодства, медовые и травяные бальзамы, белорусские кондитерские изделия и полезные сладости. Свежей мясной продукцией порадует сельскохозяйственный кооператив Тюменского района. Крестьянско-фермерские хозяйства Ханты-Мансийского района так же представят ассортимент высокого качества: мяса птицы, молочной и рыбной продукции, яиц и, конечно, дикоросов.

Кроме продуктов на ярмарке можно будет увидеть трикотаж от производителей, верхнюю женскую и детскую одежду, шапки из ангоры, изделия из собачьей, верблюжьей и овечьей шерсти, Монгольский трикотаж, домашнюю и кухонную утварь. Среди ассортимента будут представлены соковыжималки, овощерезки и ножеточки.

Палатки будут расположены удобно для горожан, желающих совершить мелкооптовые покупки, а также для соблюдения социальной дистанции. Ярмарка будет работать по адресу ул. Чехова, 72 с 10-00 до 18-00 часов.