Коронавирус в Югре. Последние новости на 21 сентября 2021 года: больше всего случаев в Сургуте

Коронавирус в Югре. Последние новости на 21 сентября 2021 года Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 21 сентября 2021 года. В регионе за минувшие сутки выявлено 157 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах. Больше всего за день зарегистрировано в Сургуте – 53 заболевших. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 13 случаев, 18-29 лет – 25 случаев, 30-49 лет – 68 случаев, 50-64 лет – 35, старше 65 лет – 16. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 136 случаев, 21 случай завозной.

В структуре клинических проявлений у 1 человека клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 131 человека, диагноз «пневмония» поставлен 25 заболевшим. В тяжелом состоянии находятся 73 пациента, 58 подключены к ИВЛ. За прошедшие сутки выписались по выздоровлению 161 человек.

В России за прошедший день зафиксировано 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зарегистрировано 778 летальных исходов и полностью выздоровели 11 992 человека.

В Югре фуд-корты будут работать с соблюдением антиковидных мер. Заполняемость зала не должна превышать 50 процентов от количества посадочных мест.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Радужном о за отсутствие антиковидных мер оштрафовали предпринимателя. Суд признал его виновным.