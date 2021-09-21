Погода в Югре на 21 сентября 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 21 сентября 2021 года: температура воздуха днём +4, +9 °С, ночью -2, +3 °С. Облачно с прояснением. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +5, +7 °С, ночью +1, +3 °С. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём небольшой дождь и мокрый снег.

Погода в Югре на 21 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке. На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.