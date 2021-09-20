На выборах приняли участие полмиллиона югорчан – это более 46 % избирателей округа

В Югре обработали все протоколы избирательных комиссий по голосованию в Госудуму Фото: Ирина Ромашкина

На выборах приняли участие 540 402 югорчанина – это 46,61 % избирателей округа. Избирком Югры обработал 100 % протоколов УИК и опубликовал полные данные голосования за депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по федеральному избирательному округу.

Инфографика: Избирком Югры

По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:

ЕДИНАЯ РОССИЯ – 42,33%,

КПРФ – 17,74%,

ЛДПР – 12,36%,

ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 6,39%,

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 5,78%,

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 4,03%,

КОММУНИСТЫ РОССИИ – 1,82%,

РПСС – 1,63%,

РЭП «ЗЕЛЕНЫЕ» – 0,93%,

ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» – 0,88%,

ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» – 0,73%,

ПАРТИЯ «РОДИНА» – 0,66%,

ПАРТИЯ «РОСТА» – 0,46%,

ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА – 0,23%.

Уверенную победу на выборах в Югре одержала партия «Единая Россия» – Команда Югры. Как отмечают эксперты, свою успешность представители «Команды Югры» во главе с губернатором Натальей Комаровой доказали жителям на деле, развивая Югру. Так, округ был признан одним из лучших регионов России по комфортности жизни, о чем объявил летом президент России Владимир Путин. Такого результата удалось достигнуть сбалансированной социальной и экономической политикой, которая проводится в ХМАО более десяти лет.

Как отмечает руководитель регионального общероссийского движения «Потребители России», член Общественной палаты Югры Алексей Редькин, «Единая Россия» подтвердила действием свой лозунг.

– Недаром лозунг «Единой России» – партия реальных дел. Как бы это пафосно не звучало, но партия сделала много, чтоб людям жилось лучше. Можно провести анализ не только законопроектов, но и уже принятых ими законов. Конечно у них что-то не получается, но это задел для будущей работы, – отметил он.

Профессор юридического института Югорского госуниверситета Игорь Федулов считает, что победа на выборах «Единой России» – это закономерность.

– Кандидатами от партии была проведена соответствующая предвыборная кампания. Кроме того, «единороссы» уже много лет лидируют на выборах, так что это закономерно. На мой взгляд, остальные кандидаты провели свои кампании не лучшим образом. Все это отразилось на результате, – считает эксперт.

Напомним, во время предвыборной кампании Команда Югры развернула работу по сбору предложений в свою народную программу – «Карту развития Югры». Жители передали единороссам более 300 000 наказов, их реестр уже передан разработчикам главного стратегического документа – стратегии социально-экономического развития Югры. С самого начала это было поручением главы региона, Наталья Комарова как лидер Команды Югры выступила гарантом реализации наказов и планов.