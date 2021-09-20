Борис Хохряков: «Наша задача – оправдать доверие югорчан»

ЕР выдвигала своих кандидатов на все 365 мандатов. Скриншот видео

По предварительным подсчетам Избиркома Югры, за представителей «Единой России» в округе проголосовали 41,4 % избирателей. За оказанное доверие партии югорчан поблагодарил секретарь регионального отделения ЕР Борис Хохряков на брифинге сегодня, 20 сентября.

Спикер напомнил, что ЕР выдвигала своих кандидатов на все 365 мандатов. Всего в борьбе принимали участие 1 153 кандидата.

– Конкуренция была достаточно серьезная, более трех человек на мандат. Отрадно, что подавляющее большинство кандидатов от «Единой России» получили поддержку. Хочу поблагодарить вас за доверие, за ту поддержку, которую вы оказали партии. Югорчане – это люди с активной жизненной позицией. Вы это доказываете не на словах, а на деле. Вы пришли, вы проголосовали, вы сделали свой выбор. Уверен, что выбрали людей достойных. Тех, кто сможет решать те задачи, которые ставит перед нами жизнь, те задачи, которые ставят перед нами люди. Доверие, которое вы нам оказали, оно, конечно, очень дорогого стоит. И самая главная задача – это доверие оправдать, – считает Борис Хохряков.

И хотя подсчет голосов еще ведется, но уже известно, что в Госдуме Югру будут представлять Павел Завальный и Вадим Шувалов, ставшие лидерами по одномандатным округам. В лидерах голосования – кандидаты «Единой России» в окружной парламент и Тюменскую областную Думу. А еще пяти поселениях югорчане выбрали «единороссов» в качестве глав. Подсчет по избранию депутатов в муниципалитетах еще ведется. Также пока не подведены итоги по партийным спискам по выборам в Госдуму, думу округа и Тюменскую областную думу.

Таким образом, по итогам подсчета голосов «Единая Россия» – команда Югры одержала победу по подавляющему большинству одномандатных округов на выборах в Думу ХМАО и Тюменскую областную Думу. Как считают политологи, кандидаты формировали вместе с югорчанами понятную программу, определяли основные проблемы и вызовы, стоящие перед регионом. Продуктивная работа партии стала залогом победы на выборах.

Политолог Александр Безделов считает, что в округе «Единая Россия» набрала более 41% голосов избирателей поскольку в регионе хороший уровень жизни.

– Высокие показатели ЕР по округу объясняются высоким уровнем жизни. Он отличается от уровня жизни жителей, например, Свердловской или Томской областей. Второй момент – высокая эффективность работы партии, которая смогла переломить ситуацию, когда «Единая Россия» не могла перешагнуть 40% барьер. Третий момент – это неэффективная работа оппозиции, – считает эксперт.