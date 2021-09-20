В Когалыме выявлено три повторных случая нетрезвого вождения Фото: Татьяна Коркина

С начала 2021 года в полиции Когалыма возбуждено 22 уголовных дела из-за повторного управления транспортом в состоянии опьянения. На прошлой неделе полицейские возбудили три уголовных дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Так, на улице Олимпийской наряд ДПС Когалыма остановил автомобиль под управлением водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов оказалось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, его уже лишали водительских прав. Аналогичные случаи выявлены и раньше, когда полицейские остановили два автомобили под управлением 25-летних ранее судимых жителей р. Дагестан и г. Когалыма, которые находились в нетрезвом виде и также уже лишены прав.

Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.