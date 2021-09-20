Денис Корнеев: более 41 % избирателей Югры проголосовали за «Единую Россию»

Избирком Югры обработал 95,68 % протоколов по выборам в Госдуму. Скриншот видео

Избирком Югры обработал 95,68 % протоколов по выборам в Госдуму. По предварительному подсчету трехдневного голосования, в Югре лидировала партия «Единая Россия», сообщил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев на брифинге сегодня, 20 сентября.

– Лидером голосования в Югре стала «Единая Россия», партия набрала 41,45 % голосов избирателей. КПРФ – 18,14 %, ЛДПР – 12, 49%, «Новые люди» – 6, 47 %, «Справедливая Россия – за правду» – 5,55 %, – сообщил Денис Корнеев. – Явка в ХМАО составила 46,43 % избирателей. Это больше, чем было пять лет назад. Мы рады отметить высокую активность избирателей. Лидером по явке традиционно стали Нефтеюганский и Белоярский районы.

Отметим, представители «Единой России» – Команды Югры уверенно лидировали на фоне оппонентов на протяжении всей выборной гонки. Список партии возглавлял полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, а также кандидаты от ХМАО – Василий Филипенко и Ольга Ануфриева.

Эксперты и наблюдатели объясняют такой результат в целом командной работой кандидатов и их общественным авторитетом. Результаты голосования за кандидатов пока не уточняются: глава окружного Избиркома пояснил, что подсчет голосов завершится совсем скоро и стоит подождать точных цифр.

Выборы в Югре прошли в обстановке максимальной открытости, с высоким уровнем легитимности, а голосование прошло с минимальным количеством инцидентов, отмечают эксперты. Все заявления о якобы имеющихся нарушениях на избирательных участках оперативно опровергались официальными данными Избиркома. Также по мере обработки озвучивались результаты явки избирателей.

В ХМАО обрабатывают наибольшее количество бюллетеней в стране, поскольку в нашем регионе избиратели голосовали по принципу многоуровневых выборов. Как отметил политолог Владимир Дмитриев, избиратели проделали большую работу в части анализа кандидатов, поскольку перед каждым югорчанином лежали семь, а то и девять бюллетеней.

– При этом замечу, что никаких эксцессов не было. Раньше постоянно раздувались скандалы о какой-то обязаловке, что людей сгоняют на участки. Сейчас можно просто посмотреть на процент явки и предварительный результат, в котором сохраняется доля оппозиционных партий. Это говорит о том, что российское общество продемонстрировало зрелость и ответственность, а его партийно-политическая система – эффективность и способность к обновлению, – прокомментировал Дмитриев.

По оценкам экспертов, результат голосования свидетельствует о том, что большинство югорчан сделало выбор в пользу сохранения тех темпов развития, которые демонстрирует Югра на протяжении последнего десятилетия. Избиратели не заинтересованы в кардинальных переменах и потрясениях, выбирая понятный и эффективный путь развития страны и региона.