Югорчане потеряли 1 миллион рублей, доверившись аферистам Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зафиксировано 9 случаев мошенничества. Югорчане потеряли больше 1 миллиона рублей. Среди потерпевших есть жители Сургута, Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Урая, Радужного, Нижневартовска и Лангепаса. Мошенники пользуются старыми схемами, поскольку жители региона продолжают верить в них.

Так, 48-летняя жительница Сургута, желая купить авиабилеты до Краснодара, не убедилась в подлинности сайта, на котором она их заказывала. Женщина через Интернет перешла по ссылке и ввела номер своей банковской карты, после чего с её счёта "улетели" в никуда 15 тысяч рублей. А жительница Лангепаса обратилась в полицию не сразу. С начала сентября ей звонил сотрудник Следственного комитета РФ, под предлогом получения компенсации за якобы ранее совершенные в отношении неё мошеннические действия, он убедил югорчанку перевести 650 тысяч рублей на неизвестные счета. Только 18 сентября потерпевшая поняла, что её обманули.

Житель Нижневартовске думал, что к нему через соцсеть обратился его двоюродный брат, который попросил занять деньги. Мужчина поверил и перевел 9 тысяч рублей мошеннику.