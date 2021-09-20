В Сургутском районе пройдет фестиваль национальных видов спорт Фото: Администрация Сургутского района

В следующие выходные, 25 сентября в с.п. Солнечный состоится Фестиваль национальных видов спорта и состязаний Сургутского района. По словам специалистов управления культуры, туризма и спорта администрации района, это будет масштабное, захватывающее мероприятие, в котором примут участие жители всех поселений.

Фестиваль соберет команды из представителей разных национальных групп будут состязаться за звание сильнейших в следующих дисциплинах: дартс, планка, крепкий хват, толкание ядра, корнхол, общекомандный пресс (крепость), кросслифтинг, гусиный шаг, кибертанцы.

Все участники команд - 3 женщины и 5 мужчин старше 18 лет покажут себя в каждой из дисциплин. Слаженное выполнение заданий, сильный командный дух – необходимое условие для победы в состязаниях.

В соревнованиях разыграют 184 тысячи рублей.