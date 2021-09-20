В Березовском районе наценка на продукты достигла 156% Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура Березовского района проверила цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в районе. Как оказалось, хозяйствующие субъекты допускают нарушения при ценообразовании на продукты питания на территориях с ограниченными сроками ввоза продукции.

При продаже продуктов первой необходимости превышается установленная законом торговая надбавка. В некоторых случаях наценка на продукты достигла 156% при максимально допустимом уровне в 50%. После проверки 2 предпринимателя получили постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора, а уже по результатам рассмотрения дел виновных привлекут к административной ответственности.

Чтобы не допустить дальнейших нарушений предпринимателям внесено 2 представления об устранении нарушений закона. Надбавки на продовольственные товары снижены до нормативных значений.