В Нижневартовске из-за нарушений ПДД врезались сразу три авто Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске, 47-летний водитель, управляя автомобилем "Хонда" при развороте вне перекрестка, не уступил дорогу и столкнулся "Тойотой", которая по инерции столкнулась с автомобилем "Хендай". В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний водитель "Хендай" и два его пассажира получили травмы.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 33 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 18 – за отказ от медицинского освидетельствования; 8 – за повторное управление с признаками опьянения, 38 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 64 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно в темное время суток. Следует выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.