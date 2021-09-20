Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 сентября 2021 года увеличилось на 157 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки зарегистрировано 157 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 73 484 случая новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 53; Нижневартовске – 20; Нефтеюганске – 14; Ханты-Мансийске – 10; Мегионе – 8; Кондинском районе – 7 Сургутском районе – 7; Нефтеюганском районе – 6; Нягани – 5; Урае – 5; Когалыме – 4; Советском районе – 4; Покачах – 3; Радужном – 3; Югорске – 2; Нижневартовском районе – 2; Лангепасе – 1; Пыть-Яхе – 1; Белоярском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 131 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 1 человека ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 157 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 11 243 человека, сняты с наблюдения – 295 070 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 670 человек, всего прошли обследование 2 191 936 югорчан.

Состояние 73 пациентов тяжелое, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 088 человек. За сутки выписались по выздоровлению 161 человек, за весь период пандемии вылечились 69 935 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 778 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 992 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 294 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 198 996 летальных исходов, выздоровели 6 510 674 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.