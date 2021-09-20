В Югорске задержали приезжего наркомана: он ехал на авто в нетрезвом состоянии Фото: Татьяна Коркина

За выходные дни в Югре зарегистрировано 75 преступлений, по горячим следам раскрыто 51.

В Советском районе молодой человек залез в квартиру дома, по улице Советская в поселке Юбилейный, откуда украл бензопилу. Преступник находится под подпиской о невыезде. В Сургутском районе задержан мужчина, подозреваемый в краже. Он, повредив навесной замок и разбив окно, проник на дачный участок в СОТ «Победит-2», откуда похитил газонокосилку и водяной электронасос.

В Югорске на улице Менделеева остановили автомобиль «Jaguar X-Type», за рулем которого находился 30-летний житель Тюменской области. По внешним признакам мужчина находился в опьянении. Во время обыска у него нашли бумажный сверток наркотиком.

Кроме того за выходные дни в регионе раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Так, в Нижневартовске 41-летний мужчина, находясь на лестничной площадке одного из домов по улице Нефтяников, похитил велосипед, стоимостью более 18 тысяч рублей. Подозреваемый признался в преступлении и находится под подпиской о невыезде. А в Ханты-Мансийске молодой человек в комнате общежития, украл чужой телефон «Honor A8».

По всем случаям возбуждены уголовные дела.