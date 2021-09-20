В Нефтеюганске женщина хотела обучиться заработку, но попала в руки мошенникам Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что хотела обучиться заработку с помощью торговой сети и нашла в интернете объявление с нужной услугой.

Менеджер, с которым она связалась, убедил в безопасности прохождения обучения и пообещал стабильный заработок впоследствии, за обучение югорчанке пришлось заплатить. В погоне за будущим доходом женщина перевела на предоставленный мошенником счет 50 тысяч рублей, но обещанных обучающих материалов она так и не дождалась.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, ранее мы писали о том, как в Сургуте мошенники представились полицейскими и обманули пенсионерку.

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