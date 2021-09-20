В Югре ввели новые ограничения для фуд-кортов Фото: Татьяна Коркина

В Югре ввели новые ограничения, связанные с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции. Новые меры касаются организаций, индивидуальных предпринимателей, собственников торговых центров, иных зданий и сооружений, в которых расположены торговые объекты и организации.

Теперь общие залы обслуживания, а также помещения для приема пищи, такие как фуд-корты или фуд-плейсы должны работать только при соблюдении ряда требований. Собственники и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать рекомендации по профилактике инфекционных болезней.

Заполняемость зала не должна превышать 50 процентов от количества посадочных мест. Кроме того, 80 и более процентов сотрудников должны быть привиты от коронавируса, в том числе все сотрудники, занятые непосредственным обслуживанием посетителей. Ещё одно обязательное условие - присоединение к югорской декларации «Бизнес без «COVID».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Югре возобновили круглосуточную работу общепита.