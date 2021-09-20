Погода в Югре на 20 сентября 2021 года: мокрый снег с дождем Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 20 сентября 2021 года: температура воздуха днём +4, +9 °С, ночью -2, +3 °С. Облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, северный по западной половине 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с, по восточной половине 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +5, +7 °С, ночью +1, +3 °С. Облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, северный ночью 7-12 м/с.

Погода в Югре на 20 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В православном календаре на этот день приходится праздник преподобного Луки Глубокореченского. В народе лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение. Его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям. По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.