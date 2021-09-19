В Югре завершили работу избирательные участки

На 741 участках Югры работали 1 764 наблюдателя. Они остаются на месте до окончания работы комиссий. Скриншот видео

В третий день выборов, 19 сентября, по данным на 18:00 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проголосовало 509 038 человек – это 43,99 % избирателей. В 20:00 избирательные участки Югры закрылись. Нарушений обнаружено не было, выборы прошли в рамках закона, сообщил председатель Избиркома Югры Денис Корнеев на брифинге по итогам работы трех дней центра общественного наблюдения за выборами.

– Мы готовились, что обращений от граждан будет больше, исходя из практики и того количества кандидатов, которые представлены на выборах Югры. В первый день мы получили четыре обращения, во второй день – пять, наибольшее количество – сегодня. Всего за три дня голосования поступило 22 жалобы. Часть рассматривали сами председатели избирательных участков, некоторые из обращений – Избирком Югры, – пояснил Денис Корнеев.

Он отметил, что наиболее обсуждаемым инцидентом стал случай в первый день, 17 сентября, когда ошибочно вычеркнули в бюллетени кандидата. Но ситуацию оперативно уладили, было испорчено 50 бюллетеней, они аннулированы.

– Также указывали о недостатках в работе избирательной комиссии, время выхода с участков на голосование на дому. Но это делалось в присутствии общественного наблюдателя. Есть ряд обращений, который мы прокомментировали в нашем Telegram-канале. В целом, нарушений обнаружено не было, выборы прошли в рамках закона, – сообщил глава окружного Избиркома.

На 741 участках Югры работали 1 764 наблюдателя. Они остаются на месте до окончания работы комиссий. Более 8 000 членов избирательных комиссий продолжают работу в Югре. Сейчас они уходят в ночь подсчета, сообщил Корнеев.

Выборы 2021 года в Югре уникальные: в округе проходит 27 избирательных кампаний. Жители региона голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы, Тюменской областной Думы, Думы Югры, местные представительные органы власти, а также за кандидатов на посты глав городских и сельских поселений.