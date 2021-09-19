Большие выборы в Югре проходят с рядом особенностей, отменили эксперты

Избиратели Югры получают на руки по 6-9 бюллетеней. Фото: правительство Югры

Трехдневные выборы в Югре, как и во всей России, подходят к завершению. Однако только в Ханты-Мансийском автономном округе голосование было многоуровневым. Избиратели получают на руки по 6-9 бюллетеней, поскольку в округе проходят выборы депутатов Госдумы, Тюменской областной думы, Думы столицы Югры, дум девяти городских округов и четырех муниципальных районов, пяти глав городских и сельских поселений, а также дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления.

Например, жители Ханты-Мансийска получают восемь бюллетеней, напомнил профессор Югорского государственного университета Игорь Федулов.

– Восемь бюллетеней на руки – это достаточно много. Избиратели должны перед голосованием проделать большую аналитическую работу и взвесить все за и против. Я сегодня был на избирательном участке и наблюдал, как многие стоят в кабинках по четыре минуты. Люди в самом деле крепко задумываются и анализируют каждого кандидата, – добавил Федулов.

Как сообщает ugra-news.ru, эксперты отметили еще одну особенность голосования в Югре – голосование проходит на больших территориях, в нем участвуют представители коренных народов, для которых члены избирательной комиссии прилетают на вертолетах. По словам политолога Александра Безделова, это и разнообразный политический ландшафт в округе, и географические особенности региона, и большое количество малых коренных народов, а также вахтовиков.

Как отметил директор Центра правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ», член общественной палаты Югры Алексей Редькин, в регионе большое количество стойбищ, где живут представители коренных народов, и они тоже имеют право голоса.

– К ним специально вылетают на вертолете члены избирательной комиссии. Представьте себе, стойбище, где живет два человека, и к ним летит комиссия на вертолете, – визуализировал эксперт.

В труднодоступных и удаленных от помещений избирательных участков местностях проводилось досрочное голосование. Избирательным правом воспользовались коренные малочисленные народы Севера, которые во время проведения осенних выборов находятся на родовых угодьях, стойбищах, занимаются сбором ягод и грибов, ведут традиционные промыслы. Также досрочно проголосовали работники нефтегазовых предприятий, работающие в округе вахтовым методом, проживающие на месторождениях в вахтовых поселках. У них нет возможности проголосовать по месту жительства — рабочие вахты для них длятся по несколько месяцев, поэтому принять участие в голосовании они могут, только если члены УИК приедут к ним.

– В Югре есть такие населенные пункты, которые в большинстве своем состоят из вахтовиков. Они голосуют по федеральным спискам за кандидатов в Госдуму. Для них тоже нужно обеспечить голосование, – пояснил Редькин.

До окончания голосования в Югре остаются считанные минуты. Избирательные комиссии завершат работу 19 сентября в 20:00.