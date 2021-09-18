Погода в Югре на 18 сентября: пасмурно и дождь

Погода в Югре на 18 сентября Фото: Вера Зенина

В субботу, 18 сентября, в Югре ожидается небольшой и умеренный дождь. Ветер западных направлений 6-11 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10.

Ханты-Мансийск: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +3. Ветер 6-13 м/с.

Сургут: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +3. Ветер 7-12 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и дождь. Днем +6, ночью +4. Ветер 8-14 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 7-13 м/с.

Когалым: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +7, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.