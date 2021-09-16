В Югре предприниматель нашел банковскую карту пенсионерки и отправился за покупками Фото: Татьяна Коркина

В полицию с заявлением о краже денег с банковской карты обратилась 71-летняя жительница окружного центра. Пенсионерка рассказала, что она потеряла банковскую карту, но заблокировать её в банке смогла не сразу. Этим воспользовался преступник, который найденной картой рассчитывался в различных магазинах города и потратил в итоге 4 тысячи рублей.

Полицейские смогли задержать подозреваемого, им оказался 40-летний индивидуальный предприниматель, который признался в краже карты. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Урае задержали мужчину, который оплачивал покупки чужой картой.