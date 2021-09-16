В Нижневартовске участковый спас женщину от нападения грабителя Фото: скриншот с видео пресс-службы УМВД России по г. Нижневартовску

В Нижневартовске на 40-летнюю женщину напали по дороге из магазина. История началась вечером, когда женщина по пути домой с работы разговорилась с мужчиной, который уверил что может быть знакомым её сожителя и югорчанка любезно пригласила его в гости для дружеской встречи.

В квартире они все вместе сидели за столом, увидев, что алкоголь заканчивается, вартовчанка решила сходить в магазин за добавкой. Новый знакомый предложил сходить вместе. Сняв деньги, они купили спиртные напитки и пошли в сторону дома, но новый знакомый вдруг решил забрать все деньги себе и напал на женщину, но вытащил из кармана её брюк лишь банковскую карту. Напуганная югорчанка начала убегать, но уже возле подъезда своего дома мужчина догнал её и снова напал. Югорчанке повезло, потому что преступника задержал участковый, который по счастливой случайности оказалось в соседнем подъезде.

Как выяснилось, 32-летний мужчина ранее неоднократно был судим за кражу и разбой, и не так давно освободился из мест лишения свободы.