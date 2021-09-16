Коронавирус в Югре. Последние новости на 16 сентября 2021 года: выздоровели 172 человека Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 16 сентября 2021 года. За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 148 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Больше всего случаев за день выявлено в Сургуте – 46 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 42 случая, 18-29 лет – 12 случаев, 30-49 лет – 53 случая, 50-64 лет – 25, старше 65 лет – 16. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 136 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 8 случаев завозных.

В структуре клинических проявлений у 2 человек клиническая картина заболевания отсутствовал, признаки ОРВИ установлены у 120 человек, диагноз «пневмония» поставлен 26 заболевшим. В тяжёлом состоянии находятся 90 пациентов, 63 подключены к ИВЛ. За прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончались 2 человека и полностью выздоровели 172 югорчанина.

За минувший день в России зарегистрировано и лабораторно подтверждено 18 841 новый случай коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 792 летальных исхода, полностью выздоровели 17 039 человек.

Напомним, во время выборов - 17, 18, 19 сентября с 08.00 до 20.00 часов в столице Югры на избирательных участках в КДЦ «Октябрь» и Ханты-Мансийской государственной медицинской академии будут открыты мобильные пункты по вакцинации от COVID-19 и гриппа.