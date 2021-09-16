Погода в Югре на 16 сентября 2021 года: сильный дождь и ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 16 сентября 2021 года: температура воздуха днём +10, +15 °С, по северу до +5 °С, ночью +5, +10 °С, по северо-западу до 0 °С. Облачно, местами сильный дождь. Ночью туман. Ветер восточный 5-10 м/с, днём порывы до 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +11, +13 °С, ночью +6, +8 °С. Облачно, дождь. Ветер восточный 5-10 м/с.

Погода в Югре на 16 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, либо на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаз дом, двор, скотину, урожай и самих хозяев. В это время также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было торопиться и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холода.