Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 сентября 2021 года увеличилось на 146 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 11 сентября 2021 года. Фото Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 11 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 146 и составило 72 140 человек.

Фото: оперштаб Югры

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки в Югре подтвердилось заражение коронавирусом у 146 человек в 22 муниципалитетах (за весь период – 72 140).

Фото: оперштаб Югры

По клинической структуре в состоянии пневмонии – 21 пациент, с симптомами ОРВИ ковид переносит 123 югорчанина, в бессимптомной форме заболевание протекает у двоих заразившихся. Также по данным оперштаба за минувшие сутки врачи не смогли спасти четырех пациентов, которые умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 121 516 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 человек.