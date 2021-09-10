В одном из банков Сургута нашли фальшивую пятитысячную купюру Фото: Юлия Кучеренко

В дежурную часть УМВД России по Сургуту обратился кассир одного из банков города и рассказал, что при пересчете наличных денег обнаружена купюра номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки.

Как выяснили полицейские, поддельная купюра поступила в отделение банка после инкассации одного из крупных магазинов города. Банкноту изъяли и направили на экспертизу, на которой подтвердилась подделка. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Как отмечают в пресс-служба УМВД России по Сургуту, подделки с аналогичной серией 6 раз встречались на территории Югры. Расследование продолжается.

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