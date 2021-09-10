Погода в Югре на 10 сентября 2021 года: дождь и туман Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 10 сентября 2021 года: температура воздуха днём +10, +15 °С, ночью +2, +7 °С. Облачно, на большей части региона кратковременный дождь, ночью по крайнему востоку сильный дождь, ночью и утром туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днём порывы до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +11, +13 °С, ночью +5, +7 °С. Облачно, кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Погода в Югре на 10 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси в это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки. Как ни странно, именно в этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоило: приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.