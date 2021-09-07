Погода в Югре на 7 сентября 2021 года: дождь и ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 7 сентября 2021 года: температура воздуха днём +12, +17 °С, местами +6,+11 °С, ночью +2, +7 °С. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 6 – 11 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +13, +15 °С, ночью +4, +6 °С. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6 – 11 м/с.

Погода в Югре на 7 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди обыкновенно шли в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили они. А сельские мастера старались сплести к Листопаднику побольше кузовков и корзинок. Соответственно, и на крестьянских столах на Тита бывали грибные блюда: жареные со сметаной грибы, грибные пироги да грибные супы.