В Югре иномарка "улетела" с моста: пострадали два человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 28 километре автодороги «Нягань – Приобье», 39-летний водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением и улетел на авто с моста, там где проводились дорожные работы. В результате ДТП водитель и его 66-летний пассажир получили травмы.

Всего за выходные в Югре зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 15 получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних пассажира. Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержан 41 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 19 – за отказ от медицинского освидетельствования; 5– за повторное управление с признаками опьянения, 44 водителя привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 108 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулём, особенно в тёмное время суток. Важно, выбирать безопасную скорость, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.