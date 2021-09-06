Погода в Югре на 6 сентября 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 6 сентября 2021 года: температура воздуха днём +11, +16 °С, в восточных районах +17, +22 °С, ночью +2, +7 °С, в восточных районах +8, +13 °С. Переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +13, +15 °С, ночью +5, +7 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Погода в Югре на 6 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.