Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 сентября 2021 года увеличилось на 149 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Ольга Крыльцова

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Оперативного штаба, на сегодняшний день зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19 в 22 муниципальных образованиях. С начал периода заразились 71 150 человек, из которых 2 564 - с активным проявлением болезни.

Кроме того, выздоровели за прошедшие сутки 187 человек (с начала пандемии - 67 517), скончался - один (за весь период - 1 069).

Больше всего заболевших зарегистрировано в Нижневартовске - 38 человек. Затем идут Сургут - 19 и Ханты-Мансийск - 13. Общая картина заболеваемости по регионам выглядит следующим образом:

Фото: Оперативный штаб Югры

Добавим, что за последние сутки в России выявлено 18 780 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 402 (7,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 993 954 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 737 человек, с начала пандемии - 6 255 475. Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 186 407 человек.