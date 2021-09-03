Наркотики, кражи, фальшивые деньги: за сутки в Югре зарегистрировано 45 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 45 преступлений, по горячим следам раскрыто 27. Одно из происшествий произошло в Березовском районе. Там, 50-летний мужчина на берегу реки Северная Сосьва, похитил лодочный прицеп модели «Водник». Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде.

А в Сургуте около дома по улице Бажова, по подозрению в хранении наркотиков задержан 49-летний мужчина, у него нашли подозрительный порошок. Химическое исследование показало, что вещество содержит наркотик массой 1,10 грамма. Преступник находится под подпиской о невыезде. В Нижневартовске выявлена поддельная купюра достоинством 5 тысяч рублей. Ведётся проверка.

Раскрыто 7 ранее зарегистрированных преступлений. В Сургуте раскрыто уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Подозреваемыми оказались подростки 16-ти и 17-ти лет, которые через интернет приложение продали 35-летнему жителю Сургута наркотик массой 0,54 грамма. Парни находятся в ИВС-2 УМВД России по Сургуту за ранее совершенное преступление.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.