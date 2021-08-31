Для рассмотрения инициатив, поступивших на Карту развития Югры, создано шесть площадок

Фото: Команда развития Югры

Для удобства рассмотрения всех инициатив, поступающих от жителей Югры для Карты развития Югры, создано шесть рабочих площадок: «Умная экономика», «Гибкая промышленность», «Научно-навигационное лидерство», «Персонифицированная социальная платформа», «Равномерное пространство» и «Управление регионов». Об этом сегодня, 31 августа, на Общественном совете по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры заявил директор департамента экономического развития Югры, заместитель губернатора Роман Генкель.

По его словам, в качестве экспертов площадок стали уже более 400 участников. Однако до 8 сентября 2021 года есть возможность подключить к этой работе всех желающих.

- В сентябре и октябре мы проведем несколько фортсайт-сессий, в том числе, в муниципальных образованиях, чтобы пул поступающих предложений обсудить и разделить, - подчеркнул Роман Генкель. – Чем больше будет экспертов, тем будет проще.

Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что, прежде чем проводить фортсайт-сессии, по каждой государственной программе нужно просто «сесть и принять решение», и только потом рассмотреть инициативы с экспертами. Это связано с необходимостью задействовать в обсуждении всех участников той или иной инициативы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», в августе в 22-ти муниципалитетах округа определили важные социально-значимые проекты, которые стоит реализовать в Югре. Во время стратегических сессий представители органов власти всех уровней собрали более 290 тысяч предложений, из которых на Карту развития Югры внесено более 530 проектов. Все они направлены на достижение национальных целей развития.