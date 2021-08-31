В Югре подарочный хамон не прошел таможенный контроль Фото: Уральское таможенное управление

Испанский национальный деликатес «хамон» не прошел контроль на Сургутском таможенном посту. Деликатес прибыл из Словении - лакомство весом 6,5 килограммов в Россию международным почтовым отправлением жительнице Сургута выслал друг в качестве подарка.

По закону, в целях соблюдения ветеринарно-санитарных правил, ввоз продукции животного происхождения для личного пользования весом более 5 килограммов без соответствующих разрешительных документов не разрешен.

- При проведении таможенного контроля выяснилось, что у заграничного продукта отсутствовали необходимые при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза документы: специальное разрешение на ввоз и ветеринарный сертификат страны отправления - Словении. Принято решение о запрете выпуска товара для личного пользования, - прокомментировал начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.