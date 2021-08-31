В Нижневартовске с 1 сентября начнут укладку верхнего слоя асфальта на улице Ленина Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С 1 сентября подрядчик начнёт укладку верхнего слоя асфальта на улице Ленина.

- На участке от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина работы ведет подрядчик ООО «ПремьерДорСтрой». Устройство верхнего слоя покрытия производится с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона. Эта технология входит в реестр новых и наилучших технологий, - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.

По его словам, материал покрытия обладает увеличенным сроком службы, повышенной износостойкостью, высокими эксплуатационными характеристиками покрытия

На участке, протяженностью 960 метров, подрядчик уже привел в порядок пандусы на дорожках, предусмотренных для пешеходов. В ближайшее время там появится тактильная плитка на пешеходных переходах, а также дорожная разметка. Все работы планируется выполнять ночью, чтобы не создавать затруднений для движения транспорта.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Нижневартовске с 2019 года. За это время отремонтировано около 34 километров дорожного покрытия.