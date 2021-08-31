В Лянторской городской больнице появились новые аппараты для физиолечения

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Лянторская городская больница пополнилась новой медицинской техникой. Так, в физиотерапевтическое отделение доставили аппарат «УЗТ 1-07. Ф». Он используется для лечения заболеваний внутренних органов, травм опорно-двигательного аппарата и заболеваний периферической нервной системы. Также его применяют в урологии, стоматологии и офтальмологии.

Под воздействием ультразвука ускоряются процессы восстановления, улучшается питание тканей, на которые осуществляется воздействие, также нормализуется кровообращение.

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Еще одно новшество - это «Магнэлит-М» - единственный зарегистрированный в России аппарат, в котором одновременно реализуются функции электротерапии и магнитотерапии. Он позволяет активировать периферическое кровообращение, оказывает обезболивающий и противовоспалительный эффект, а также способствует оптимизации обмена веществ.

Поток пациентов, желающих пройти процедуры на данных аппаратах, достаточно высок. В течение рабочего дня на каждом аппарате физиотерапевтическое лечение получают около 30 человек.