Жительница Нефтеюганска получила в посылке дешевую кепку вместо брендовой обуви

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В полицию Нефтеюганска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она купила кроссовки в интернет-магазинов, но вместо обещанного товара пришло совершенно другое.

- Было установлено, что потерпевшая заказала кроссовки стоимостью три тысячи рублей на одном из сайтов. Получив посылку в почтовом отделении, женщина отнесла ее домой, а затем открыла. Внутри вместо брендовой обуви лежали кепка и бумага. Поняв, что ее обманули, горожанка обратилась в полицию, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

В настоящее время сотрудники полицию разыскивают мошенников, нажившихся на югорчанке. Возбуждено уголовное дело.