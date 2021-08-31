В Ханты-Мансийском районе шесть человек пострадали в ночной аварии

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадали люди. Авария произошла 30 августа на 28 километре автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе.

- По предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Volkswagen Caravelle», не справился с управлением и съехал с дороги на автостоянку, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ» под управлением 48-летнего водителя, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве добавили, что в результате случившегося водитель и пять пассажиров легковушки получили травмы.

Также отметим, что за прошедшие сутки в Югре произошло три аварии, в которых пострадали восемь человек.

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